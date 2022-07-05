Майк Тайсон: «Боксировал с Роем Джонсом под грибами. Волшебное дерьмо»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что использует галлюциногенные грибы во время тренировок и боев.

«Я не принимаю грибы, чтобы сбежать от реальности. Они помогают мне в тренировках, помогают мне лучше боксировать.

Когда я под ними дерусь, то просто не чувствую ударов. Это какое-то волшебное дерьмо. Видели, как я боксировал с ? Да, я был под грибами.

Драться без грибов? С ума сошли? Еще нужно немного травки. Я так зол, что не знал об этих грибах будучи профессиональным боксером», – сказал Тайсон.

В ноябре 2020-го выставочный бой Тайсон и Джонса завершился вничью.

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