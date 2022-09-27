Емельяненко – о поражении Дацику: «Многие думали, что Вячеслав проходной. Но он хороший боец»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко вновь высказался о поражении в поединке с .

«Феникс» назвал его хорошим бойцом, признавшись, что будет искать организацию, которая организует повторный бой.

«Люди добрые! Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт, и многие из вас думали, что Дацик проходной. Сейчас вы видели, что он хороший боец.

Буду разговаривать с организациями, чтобы сделали нам реванш. Спасибо вам, что поддерживаете меня. Я делаю выводы из своих поступков.

Буду дальше заниматься, тренироваться. И самое главное – я не пью, не переживайте. Завтра пойду в спортзал. Я с алкоголем завязал», – сказал Емельяненко.

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