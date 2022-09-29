Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа: «Если ты мужчина, ты сегодня же подпишешь контракт на бой»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к с требованием немедленно подписать контракт на бой.

«Мяч на твоей стороне поля, сынок. Все сделано. Если ты мужчина, и у тебя есть достоинство и гордости, ты сегодня же подпишешь этот контракт.

Больше никаких дней, недель и месяцев. Контракт был у тебя больше двух недель, но ты все еще его не подписал.

Покажи публике, что ты действительно большой трус, каким я тебя знаю, и не подписывай контракт. Мне плевать, подпишешь ты его или нет.

Тебя побили, а я чемпион мира. Я швыряю тебе кость, но я также знаю, что могу ударить тебя по лицу. Я готов предоставить тебе такую возможность.

Пусть твоя команда свяжется с моей, она будет доступна в течение всего дня, как и в последние две недели. Подпиши контракт сегодня, большой трус.

Пусть британские фанаты получат то, чего хотят. Не надо мычать. Ты должен подраться со мной, тебе не сбежать», – сказал Фьюри.

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