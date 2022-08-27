Магомед Исмаилов: «Нам нужно подраться с Иличем до моего противостояния со Шлеменко»

Российский боец Магомед Исмаилов хочет провести бой с Александром Иличем до того, как подерется с в декабре.

«Я в начале расстроился, в какой-то момент думал, что делать. Когда у меня этот вопрос гуляет в голове, я чаще всего бываю расстроен, когда нет ответа. А теперь у меня есть ответ. Я знаю, что делать. Нам нужно подраться с Иличем до моего противостояния со Шлеменко.

Это же будет интересно, правильно? Шлеменко не справился с ним до противостояния со мной. Посмотрим, справлюсь ли я с ним до боя со Шлеменко. Я думаю, что это интересная история.

Давай поинтересуемся у твоего зрителя: вам интересно мое противостояние с Иличем? Если я проиграю, то это вообще яма. А если я выиграю, что я собираюсь сделать, думаю, это поправит обстановку для моего противостояния со Шлеменко», – сказал Исмаилов.

На 12 в Екатеринбурге Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Магомед Исмаилов: «В решающем моменте Шлеменко подсаживался, его подловили»