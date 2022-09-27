Президент Bellator – о Диллоне Дэнисе: «Он говорит, что хочет вернуться, а затем пропадает»

, президент , поделился мнением о бойце Диллоне Дэнисе, одном из спарринг-партнеров .

«Диллон Дэнис – это человек, на которого мы возлагали большие надежды. Он невероятно талантливый джитсер, но он должен оставаться активным, у него должно появиться желание выступать.

Он звонит мне, говорит, что хочет вернуться, а затем просто пропадает на несколько месяцев. Если он всерьез захочет вернуться в клетку, мы, конечно, будем с ним работать и, конечно, дадим ему возможность выступить», – сказал Кокер.

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