Емельяненко извинился перед фанатами за поражение в бою с Дациком

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к поклонникам после сокрушительного поражения в бою с Вячеславом Дациком.

Напомним, что «Феникс» улетел в глухой нокаут на 13-й секунде боксерского поединка.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня.

Больше так поступать не буду. Буду разговаривать с организацией Hardcore, чтобы нам устроили реванш. Я его обязательно побью. Приношу всем свои извинения», – сказал Емельяненко.

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