Емельяненко извинился перед фанатами за поражение в бою с Дациком

Российский тяжеловес обратился к поклонникам после сокрушительного поражения в бою с .

Напомним, что «Феникс» улетел в глухой нокаут на 13-й секунде боксерского поединка.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня.

Больше так поступать не буду. Буду разговаривать с организацией Hardcore, чтобы нам устроили реванш. Я его обязательно побью. Приношу всем свои извинения», – сказал Емельяненко.

Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»

Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Просто недооценил его»