Александр Емельяненко записал видео, как он показывает средний палец американцам

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Российский ветеран ММА Александр Емельяненко выложил очередную публикацию в соцсетях.

На этот раз «Феникс» обратился к американцам, показав им два оскорбительных жеста: средний палец и согнутую в локте руку.

«Существует язык жестов. Американцы, это ваш жест, держите. А это наш жест. Тоже вам», – сказал Емельяненко.

Исмаилов поддержал Емельяненко после поражения от Дацика: «Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил вредную привычку!»

Емельяненко – о поражении Дацику: «Многие думали, что Вячеслав проходной. Но он хороший боец»

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