UFC уволил девушку-бойца, которая сорвала два поединка подряд

Боец легчайшего веса Эспен Лэдд уволена из UFC, сообщает UFC Roster Watch. У американки был запланирован поединок против Сары Макмэнн еще на 14 августа, однако у Лэдд был обнаружен коронавирус.

Бой был перенесен на 18 сентября, и Лэдд не смогла уложиться в лимит весовой категории, показав лишние 900 граммов.

Лэдд провела в UFC шесть боев, одержав в них три победы.

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