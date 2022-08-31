Россиянка Дудакова получила контракт с UFC, победив на Dana White’s Contender Series

Россиянка Виктория Дудакова победила бразильянку Марию Сильву в рамках отборочного турнира Dana White’s Contender Series.

Дудакова победила Сильву единогласным решением судей и получила контракт с .

«Она в любом случае не поймет, что я говорю, но… Мне не понравился этот бой, но она показала все, что я хотел увидеть.

Она победила, будучи андердогом, она невероятно сильна духом и невероятно сильна физически. И она доминировала над более габаритной и сильной девушкой с большим опытом.

Ей только 23 года, у нее есть все, чтобы стать чемпионом UFC, и я с нетерпением жду, что она сделает в следующий раз», – сказал президент промоушена .

Дудакова – представительница минимального веса. На ее счету шесть побед и ни одного поражения.