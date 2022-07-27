Бои Федор – Бейдер и Немков – Андерсон в Bellator могут пройти до конца года

собирается устроить реванш Федора Емельяненко и до конца 2022 года. Об этом сообщает Metaratings.

Поединок может состояться в ноябре или декабре на турнире промоушена в США. В рамках этого же шоу состоится финал в полутяжелом весе между и .

Напомним, что в январе 2019-го Бейер нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

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