Сехудо – о бое Чимаева и Косты: «Ромеро не перевел Пауло, а в уровне борьбы Йоэля и Хамзата большая разница»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе заявил, что считает сложным соперником для .

«Лично я думаю, что это сложный бой для Хамзата. Пауло дрался с борцами мирового класса и побеждал их, он защищался против них, его не перевел в партер Йоэль Ромеро.

Ромеро делал зацепы изнутри, он проходил в обе ноги. Он делал все, что можно, и есть большая разница в уровне борьбы Хамзата и .

Коста всегда нацелен на удар слева по корпусу. Он тебя задавит. Коста прибьет тебя, и я думаю, что это делает Пауло таким опасным», – сказал Сехудо.

Сехудо – о бое Чимаева и Диаза: «Каким бы был Хамзат на следующий день, если бы он сделал 77 кг?»

Коста вызвал Чимаева на бой: «Сделай что-нибудь, засранец. Я украл твой хайп»