Сехудо – о бое Чимаева и Косты: «Ромеро не перевел Пауло, а в уровне борьбы Йоэля и Хамзата большая разница»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что считает Пауло Косту сложным соперником для Хамзата Чимаева.
«Лично я думаю, что это сложный бой для Хамзата. Пауло дрался с борцами мирового класса и побеждал их, он защищался против них, его не перевел в партер Йоэль Ромеро.
Ромеро делал зацепы изнутри, он проходил в обе ноги. Он делал все, что можно, и есть большая разница в уровне борьбы Хамзата и Йоэля Ромеро.
Коста всегда нацелен на удар слева по корпусу. Он тебя задавит. Коста прибьет тебя, и я думаю, что это делает Пауло таким опасным», – сказал Сехудо.
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