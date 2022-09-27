Сехудо – о бое Чимаева и Косты: «Ромеро не перевел Пауло, а в уровне борьбы Йоэля и Хамзата большая разница»

Теги UFC Генри Сехудо Йоэль Ромеро Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что считает Пауло Косту сложным соперником для Хамзата Чимаева.

«Лично я думаю, что это сложный бой для Хамзата. Пауло дрался с борцами мирового класса и побеждал их, он защищался против них, его не перевел в партер Йоэль Ромеро. 

Ромеро делал зацепы изнутри, он проходил в обе ноги. Он делал все, что можно, и есть большая разница в уровне борьбы Хамзата и Йоэля Ромеро

Коста всегда нацелен на удар слева по корпусу. Он тебя задавит. Коста прибьет тебя, и я думаю, что это делает Пауло таким опасным», – сказал Сехудо.

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