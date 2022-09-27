Сехудо – о бое Чимаева и Диаза: «Каким бы был Хамзат на следующий день, если бы он сделал 77 кг?»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе заявил, что изнурительная весогонка могла помешать Хамзату Чимаеву успешно выступить в бою с .

«Что если бы действительно сделал 170 фунтов? Каким бы он был на следующий день?

Знаете, Нейт Диаз хорош на спине. Он самбитил соперников на спине. Он может набрасывать треугольники.

Нейт способен делать ряд вещей. Посмотрите хотя бы на то, как он засабмитил , – сказал Сехудо.

Соннен назвал шанс Уиттакера в возможном бою с Чимаевым: «Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел»

Диаз – о возможном переходе Чимаева в средний вес: «Я отправил тебя в отставку, придурок»