Сехудо – о бое Чимаева и Диаза: «Каким бы был Хамзат на следующий день, если бы он сделал 77 кг?»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что изнурительная весогонка могла помешать Хамзату Чимаеву успешно выступить в бою с Нейтом Диазом.
«Что если бы Хамзат Чимаев действительно сделал 170 фунтов? Каким бы он был на следующий день?
Знаете, Нейт Диаз хорош на спине. Он самбитил соперников на спине. Он может набрасывать треугольники.
Нейт способен делать ряд вещей. Посмотрите хотя бы на то, как он засабмитил Тони Фергюсона», – сказал Сехудо.
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