Сехудо назвал перетренированность одной из причин проблем Чимаева с весогонкой

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе назвал одну из причин, по которой мог провалить взвешивание перед боем с Нейтом Диазом.

По мнению Сехудо, Чимаеву следует сократить число и интенсивность тренировок, чтобы его организм нуждался в меньшем количестве еды.

«Я был на его месте, и ему придется перестроить свой тренировочный процесс. Вероятно, он слишком много тренируется, и его повышенный метаболизм заставляет его много есть.

Есть способ сделать это правильно – когда вы не перегружаете свой организм, вы хорошо себя чувствуете и все еще в состоянии сделать вес.

Я слышал, что говорил его тренер. Он отдал все, что у него было. Его рвало всякой гадостью и жидкостью, и он с трудом сделал 80,7 кг, не говоря уже о 77.

Если он хочет вернуться в полусредний вес, ему придется собраться и изменить свой образ жизни, и прежде всего свой подход к тренировкам», – сказал «Трипл Си».

Сехудо назвал главный недостаток Чимаева: «Бензобак. Советую его соперникам затягивать бой, как можно дальше»

Сехудо про завершение карьеры Альдо: «Всегда представлял, каким мог быть наш бой. Счастливой отставки!»