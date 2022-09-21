Чейл Соннен: «Победителю боя Махачев – Оливейра стоит бросить вызов Волкановски»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен назвал бойца, с которым следует подраться победителю боя за вакантный титул UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Победителю этого боя стоит бросить вызов Алексу Волкановски. Он прощупывает эту весовую категорию, но никто не называет его имя.

Кто-то может подумать, что из-за уважение, а кто-то скажет, что он даже не в этом дивизионе. Им лучше с этим разобраться, немедленно бросить ему вызов.

Не думаю, что Дэйна Уайт предоставит Волкановски возможность. Алекс хочет подстраховать бой Махачева и Оливейры, но никто ему этого не даст», – сказал Соннен.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Волкановски заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них»

Бенеил Дариуш: «Так мне сказал менеджер: я буду запасным в бою Оливейра – Махачев»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные