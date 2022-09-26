Дэйна Уайт: «Мне сказали, что мне осталось жить 10,5 лет. Я сделал все, что мне рекомендовал врач»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о встрече со «специалистом по смертности», который определяет продолжительность жизни по анализу крови и ДНК.

«Я стал одержим идеей узнать, когда я умру. Я пришел на прием, у меня взяли анализ крови, сделали соскоб с внутренней стороны щек, после чего я три с половиной часа ждал результата, за это время успев прилично перенервничать.

В конце концов он вышел и сказал, что мне осталось жить 10 с половиной лет. Если вы не измените свой образ жизни, это продолжительность вашей жизни на данный момент – вот что я услышал.

Что меня напугало, так это то, что я ничего ему не рассказывал о своих проблемах, но он по анализу крови рассказал всю мою историю болезней. Он рассказал все, что со мной было, в том числе то, чего не знает даже моя жена.

Так что я сделал все, что он мне рекомендовал. Я похудел на 13.6 кг. Каких-то тринадцать недель назад мои ноги были в ужасном состоянии – я даже не мог наклониться и завязать шнурки.

В некоторые дни я едва мог ходить. И я больше не храплю. Все эти проблемы исчезли за десять недель», – сказал Уайт.

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