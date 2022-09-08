Уайт – о промоушене Диаза: «Это не так легко, как кажется, но я желаю Нейту добра»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился мнением о первых шагах в качестве промоутера. Известный полусредневес намерен создать промоушен под названием Real Fight.

«Послушайте, это не так легко, как кажется. Многие пытались это сделать, но чем больше людей погружается в этот вид спорта, тем больше таланта тебе нужно.

Если он пойдет драться в другой промоушен или создаст собственную лигу, я желаю ему только добра», – сказал Уайт.

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