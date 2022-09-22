Андерсон Сильва о проблемах с президентом UFC: «Уайт хороший человек, но бизнесмен»

Бывший чемпион в среднем весе Андерсон Сильва рассказал, почему ему было сложно работать с президентом промоушена .

«У нас не было проблем в финансовом плане, так как мы всегда понимали, что это бизнес. Андерсон Сильва – это компания, которая входит в UFC и подписывает контракт. После чего эти две компании ведут бизнес.

У меня всегда были проблемы с Уайтом. Начинались они с того, когда мы обсуждали бой. Просто Дэйна никогда в своей жизни не был бойцом ММА.

Думаю, что он хороший человек. Хороший человек, но не бизнесмен», – сказал Сильва.

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