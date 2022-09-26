Мариф Пираев: «Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал, нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне!»

Российский боец отреагировал на новости, что он покинул Россию из-за частичной мобилизации.

«Спокойно! Сегодня зашел в соцсети и узнал о себе много нового. Друзья мои, я уже неделю нахожусь на сборах на Родине моего брата, изучаю особенности грузинской борьбы, так скажем.

Да, травма есть. Бои пока под вопросом, но она точно не мешает мне вернуться в Россию в самое ближайшее время!

Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал, нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне!

А тем бойцам, кто решил в очередной раз хайпануть на моем имени, скажут так – за собой следит, и в отношении к Родине и военной службе тоже определитесь!» – написал Пираев в соцсетях.

Гаджиев сообщил, что кроме Минеева повестку получил Пираев. Ранее сообщали, что боец поп-ММА покинул Россию, чтобы избежать мобилизации

Камил Гаджиев про повестку Минеева: «Раз так суждено, ничего не поделать»