Вячеслав Дацик – о нокауте: «Это не были силовые удары. Я не вкладывался»

Известный российский тяжеловес Вячеслав Дацик признался, что не планировал нокаутировать Александра Емельяненко на первой минуте боя.
«Рыжий Тарзан» хотел поработать по корпусу соперника, чтобы заставить его выдохнуться и почувствовать боль.
«Я даже не знаю, насколько сильно вложился. Это не были силовые удары. Это были легкие, скоростные, техничные удары.
В мощный, силовой удар я не вкладывался. Я планировал бить ему в корпус, в печень, показать боль.
В первом раунде я хотел его помучить, чтобы он просел по дыханию, замедлился, сдох и встал. Во втором раунде я планировал нокаутировать, но вышел, вспомнил все, что Саня наговорил мне», – сказал Дацик.
Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Просто недооценил его»