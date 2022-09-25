Вячеслав Дацик – о нокауте: «Это не были силовые удары. Я не вкладывался»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес Вячеслав Дацик признался, что не планировал нокаутировать Александра Емельяненко на первой минуте боя.

«Рыжий Тарзан» хотел поработать по корпусу соперника, чтобы заставить его выдохнуться и почувствовать боль.

«Я даже не знаю, насколько сильно вложился. Это не были силовые удары. Это были легкие, скоростные, техничные удары.

В мощный, силовой удар я не вкладывался. Я планировал бить ему в корпус, в печень, показать боль.

В первом раунде я хотел его помучить, чтобы он просел по дыханию, замедлился, сдох и встал. Во втором раунде я планировал нокаутировать, но вышел, вспомнил все, что Саня наговорил мне», – сказал Дацик.

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