Дацик – о бое с Исмаиловым: «Это хорошо, но мне бы хотелось взять реванш у Ле Баннера»

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что открыт к боксерскому поединку против Магомеда Исмаилова.
«Мага вызвался на победителя нашего боя – хорошо. Но, естественно, мне бы хотелось взять реванш у Жерома Ле Баннера, провести с ним бой.
Это было бы круче. На Hardcore Boxing, по кикбоксингу – без разницы. Исмаилов расслабляет своих соперников? Не знаю, кто меня может расслабить.
Я сам неплохо расслабляюсь, даже не напрягаюсь. В ринге все меняется, там нет друзей. После гонга можно пожать руки, а до этого идет рубилово», – сказал Дацик.
Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»