Дацик – о бое с Исмаиловым: «Это хорошо, но мне бы хотелось взять реванш у Ле Баннера»

Теги тяжелый вес Жером Ле Баннер Вячеслав Дацик бокс Магомед Исмаилов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что открыт к боксерскому поединку против Магомеда Исмаилова.

«Мага вызвался на победителя нашего боя – хорошо. Но, естественно, мне бы хотелось взять реванш у Жерома Ле Баннера, провести с ним бой.

Это было бы круче. На Hardcore Boxing, по кикбоксингу – без разницы. Исмаилов расслабляет своих соперников? Не знаю, кто меня может расслабить.

Я сам неплохо расслабляюсь, даже не напрягаюсь. В ринге все меняется, там нет друзей. После гонга можно пожать руки, а до этого идет рубилово», – сказал Дацик.

Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»

Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Просто недооценил его»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные