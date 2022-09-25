Дацик – о бое с Исмаиловым: «Это хорошо, но мне бы хотелось взять реванш у Ле Баннера»

Российский боец-тяжеловес заявил, что открыт к боксерскому поединку против .

«Мага вызвался на победителя нашего боя – хорошо. Но, естественно, мне бы хотелось взять реванш у , провести с ним бой.

Это было бы круче. На Hardcore , по кикбоксингу – без разницы. Исмаилов расслабляет своих соперников? Не знаю, кто меня может расслабить.

Я сам неплохо расслабляюсь, даже не напрягаюсь. В ринге все меняется, там нет друзей. После гонга можно пожать руки, а до этого идет рубилово», – сказал Дацик.

Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»

Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Просто недооценил его»