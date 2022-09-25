Гаджиев – о проигрыше Емельяненко: «Может, это к лучшему для здоровья, он пропустил мало ударов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал ожидаемым поражение в бою против .

«То, что ты легкий, подвижный как бабочка, грушу хорошо бьешь – это еще ничего не значит. Нужно в хороших спаррингах столько ударов нахватать, чтобы их держать.

Нужны были спарринги с настоящими боксерами, и этого должно быть много. Но есть другой момент: если бы было так, Саня бы сломался еще на стадии подготовки.

Сейчас он получил чек – пусть радуется. Продолжит дальше тренироваться, думаю, что-то дельное получится.

Быстрый нокаут – абсолютно не сенсация. Может, оно и к лучшему для здоровья. Он пропустил меньше ударов», – сказал Гаджиев.

Емельяненко о проигрыше Дацику: «Что-то я зазевался»

Видео нокаута в бою Вячеслав Дацик – Александр Емельяненко