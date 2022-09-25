Дацик – о реванше с Емельяненко: «Конфликт исчерпан. Мне это точно не нужно»

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что не считает нужным второй поединок против Александра Емельяненко.
«Можно ли сказать, что наш конфликт исчерпан? Да. Всё закончено, все всё увидели, всё всем показали.
Саня обещал показать мне боль, но я ему тоже боль не показал – он быстро уснул. Не получилось у него показать мне боль.
Я не дождался боли от Саши. Мне точно реванш не нужен. Но если Саша хочет, если наберет форму и кого-то победит?..» – сказал «Рыжий Тарзан».
Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»