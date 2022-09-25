Дацик – о реванше с Емельяненко: «Конфликт исчерпан. Мне это точно не нужно»

Российский боец-тяжеловес заявил, что не считает нужным второй поединок против .

«Можно ли сказать, что наш конфликт исчерпан? Да. Всё закончено, все всё увидели, всё всем показали.

Саня обещал показать мне боль, но я ему тоже боль не показал – он быстро уснул. Не получилось у него показать мне боль.

Я не дождался боли от Саши. Мне точно реванш не нужен. Но если Саша хочет, если наберет форму и кого-то победит?..» – сказал «Рыжий Тарзан».

Дацик – о Емельяненко: «Мне было даже жалко его. Я ему сказал, чтобы он тренировался и не бухал»

Емельяненко – о проигрыше Дацику: «Просто недооценил его»