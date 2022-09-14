Бой по правилам бокса между Исмаиловым и Иличем состоится 7 октября на Pravda Boxing

Российский боец рассказал, когда и где состоится ей поединок с сербом Александром Иличем.

«Ну что ж, я, конечно, не Харитонов, но иногда так же сильно люблю ручку и бумагу. Кому-то в радость, кому-то нет, но я достал ручку и собираюсь писануть, словно художник пишет картину. Кто-то умеет делать хорошие предложения, а кто-то нет.

Ну что ж, давайте дружно поблагодарим Хетага и газанули. 7 октября на Pravda Boxing Илич vs Исмаилов. Бокс – шесть раундов по три минуты, в главном бою вечера.

И что я вам скажу, ребята: без вас ничего бы не было, спасибо, я собираюсь выпустить пар и повеселиться, не моргайте», – написал Исмаилов в соцсети.

Исмаилов в октябре может провести бой по правилам бокса с Иличем. Гонорар Магомеда – 30 млн рублей, серба – 100 тысяч долларов

Исмаилов вызвал Илича на бой в образе Бэтмена: «Дайте мне этого клоуна, RCC нужен новый герой»