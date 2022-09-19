Брат Исмаилова: «Мы хотели подраться с Иличем по правилам ММА, но он сказал, что готов без борьбы»

Рамазан Исмаилов, тренер и брат Магомеда Исмаилова, рассказал о подготовке к бою по правилам бокса с Александром Иличем.
– Почему Магомед Исмаилов решил провести бой с Александром Иличем?
– Мы хотели встретиться по правилам ММА. Но он сказал, что готов без борьбы. Мага не будет же драться по кикбоксу. Соответственно предложили бокс.
– Вас не смущает то, что спортсмены дерутся не в родном виде спорта и без полноценной подготовки?
– Илич выиграл бой, он прошел полноценный лагерь. Для поединка с Шлеменко бойцу надо быть в максимальных кондициях.
У Магомеда тоже шла подготовка к бою. На первом этапе было меньше борьбы, потому что у него болели колени, послеоперационный период. Он работал над ударной техникой. Так получилось, что все совпало.
Илич за две-три недели никак не растеряет форму. Это невозможно. Недельку активного отдыха и недельку тренировок. И уже можно подготовиться к боксерскому матчу. Ожидаю зрелищный бой.
Бой по правилам бокса между Исмаиловым и Иличем состоится 7 октября на Pravda Boxing.
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Исмаилов в октябре может провести бой по правилам бокса с Иличем. Гонорар Магомеда – 30 млн рублей, серба – 100 тысяч долларов