Брат Исмаилова: «Мы хотели подраться с Иличем по правилам ММА, но он сказал, что готов без борьбы»

Рамазан Исмаилов, тренер и брат Магомеда Исмаилова, рассказал о подготовке к бою по правилам бокса с Александром Иличем.

– Почему Магомед Исмаилов решил провести бой с Александром Иличем?

– Мы хотели встретиться по правилам ММА. Но он сказал, что готов без борьбы. Мага не будет же драться по кикбоксу. Соответственно предложили бокс.

– Вас не смущает то, что спортсмены дерутся не в родном виде спорта и без полноценной подготовки?

– Илич выиграл бой, он прошел полноценный лагерь. Для поединка с Шлеменко бойцу надо быть в максимальных кондициях.

У Магомеда тоже шла подготовка к бою. На первом этапе было меньше борьбы, потому что у него болели колени, послеоперационный период. Он работал над ударной техникой. Так получилось, что все совпало.

Илич за две-три недели никак не растеряет форму. Это невозможно. Недельку активного отдыха и недельку тренировок. И уже можно подготовиться к боксерскому матчу. Ожидаю зрелищный бой.

Бой по правилам бокса между Исмаиловым и Иличем состоится 7 октября на Pravda Boxing.

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Исмаилов в октябре может провести бой по правилам бокса с Иличем. Гонорар Магомеда – 30 млн рублей, серба – 100 тысяч долларов