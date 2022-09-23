Вице-президент ACA про гонорары в бою Исмаилов – Илич: «Дать 30 миллионов рублей за бой по боксу... Думаю, это игра на прессу»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал информацию о том, что получит за бой по боксу с Александром Иличем 30 миллионов рублей.

«Я не верю. Считаю, что в контракте можно нарисовать все что угодно. Можно блефовать, а можно грамотно двигать бой, поднимать цену себе, своему промоушену.

Ведется грамотная работа, но не верю я. Дать 30 миллионов рублей за бой по боксу... Думаю, это игра на прессу. Гонорары значительно меньше.

Реальные гонорары на мой взгляд? Думаю, 10 миллионов рублей для Магомеда - это потолок, и 50 тысяч долларов Иличу», – сказал Бадаев.

Бой Исмаилова и Лича состоится 7 октября на турнире Pravda.

Шара Буллет – о гонорарах: «Что такое 30 млн рублей? Людям кажется, что это много. Но век спортсмена недолгий»

Исмаилов в октябре может провести бой по правилам бокса с Иличем. Гонорар Магомеда – 30 млн рублей, серба – 100 тысяч долларов