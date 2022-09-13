Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года

Журналист ESPN Бретт Окамото поговорил с тренером Хамзата Чимаева Андреасом Микаэлем, который рассказал, когда ждать шведа в октагоне.

«Он сказал мне, что следующий бой Чимаева состоится в среднем весе до конца года. Также он описал, что происходило во время сгонки веса – это Микаэль остановил весогонку, а не врачи.

Он сделал на этом акцент: решение принял он, послушав совета врачей. Он сказал, что весогонку нужно было остановить – Хамзата рвало, и у него были судороги, а еще ему предстояло пройти через горячую ванну, чтобы завершить сгонку веса», – написал журналист.

На 279, Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Холланда.

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