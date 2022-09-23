Вице-президент ACA: «Мы на втором месте после UFC»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о преимуществах лиги над Bellator.

«В мире не так много организаций, которые могут стабильно делать турниры, стабильно на высоком уровне. Не так много организаций, у которых рейтинги, понятная система бонусов, высокие гонорары.

После UFC, пожалуй, мы на втором месте в этом плане, потому что на Bellator смотришь... Да, у них рейтинги появились, но все равно нет системности. В целом, если взять средний подход, качество боев, качество матчмейкинга, [то мы на втором месте].

Усман [Нурмагомедов ]попадает в Bellator, выигрывает пару-тройку ребят вообще сомнительного уровня, и ему дают титульный бой.

Опять же, я зарекаться не хочу, потому что может произойти кризис в каком-нибудь дивизионе, но в любом случае здесь и сейчас это говорит о среднем уровне дивизионов. В этом плане мы повыше», – сказал Бадаев.

Президент Bellator: «Мы связались с Нейтом Диазом и ведем переговоры»

Президент Bellator хочет организовать бой Федор Емельяненко – Андерсон Сильва