Боец АСА Раисов о Рахмонове: «Я бы не сказал, что Эдвардс лучше Шавката»

Российский боец Юсуф Раисов, который может стать соперником Артема Резникова в финале гран-при АСА в легком весе, высказался о потенциальном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Я бы не сказал, что Эдвардс лучше Шавката. Рахмонов очень хороший боец, он показывает это в своих поединках. Просто Шавкат тихий парень, он старается все доказывать в октагоне. Такие бойцы как Шавкат или как я не особо интересны UFC. Я думаю, этот парень сможет добраться до вершины. С кем бы Хамзат ни бился, при всем уважении к моим братьям, к моим соседям, я буду за него болеть и переживать, потому что лично с ним знаком. Если отбросить все это, то поединок Шавката и Хамзата — самый конкурентный поединок в дивизионе. Оба парня молодые и оба идут на хорошей серии досрочных побед».

Чимаев уже в эти выходные проведет бой с Нейтом Диасом, у Рахмонова следующий бой пока не назначен.

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