Дамир Исмагулов проведет поединок с Нурбергеном Шариповым

Боец UFC Дамир Исмагулов проведет схватку по грепплингу против бойца АСА Нурбергенп Шарипова.

Их поединок пройдёт в рамках турнира лиги MFC в Атырау 10 сентября.

На прошлом турнире лиге Исмагулов боролся с Арманом Оспановым, выиграв поединок. А Шарипов выиграл у Куата Хамитова, «Найман» получил травму.

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