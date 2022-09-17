Жорж Сен-Пьер: «Результат боя Махачев – Оливейра зависит от того, удастся ли Исламу прижать Чарльза к сетке»

Бывший чемпион в двух весовых категориях дал прогноз на бой за вакантный титул в легком весе между и .

«Поединок в основном будет проходить в центре октагона, что даст преимущество Оливейре. Однако, если бой переместится к сетке, преимущество перейдет к Махачеву. В этом случае Ислам сможет нейтрализовать лучшие качества своего соперника, используя сетку.

Чарльзу нужно больше места для того, чтобы двигаться, работать в стойке и проводить фирменные сабмишены. Результат боя зависит от того, удастся ли Махачеву прижать Оливейру к сетке, или у Чарльза будет достаточно пространства для работы.

Посмотрим, кто из них сможет реализовать свой план на бой», – сказал Сен-Пьер.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби.

Майкл Чендлер: «Оливейра легко победит Махачева. Это безумие, что Ислам идет фаворитом»

Махачев про бой с Оливейрой: «В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело»