Боб Арум: «Страсть Канело к гольфу является проблемой. Это влияет на его выступления»

Промоутер Боб Арум назвал причину, почему абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес плохо выступил в последних боях.

«Вы не можете готовиться к серьезному бою и играть в гольф каждый день после тренировок. Это убивает ноги и все такое.

Канело прекрасный парень. Лично мне он нравится, но его страсть к гольфу является проблемой. Это влияет на его выступления.

Многие могут со мной не согласиться и сказать, что он просто прыгает между весовыми категориями, но я сомневаюсь, что это так. Ему просто надо перестать играть в гольф после тренировочного лагеря», – считает Арум.

17 сентября в Лас-Вегасе Альварес победил в третьем бою единогласным решением судей.

Канело поставил точку в трилогии с Головкиным: смял прессингом и силовыми ударами. Атаки GGG были слишком беззубыми

Оскар Де Ла Хойя про бой Альварес – Головкин: «Поединок был чертовски плохим, Канело не идет ни в какое сравнение с Бернардом Хопкинсом»