Штырков – о перспективах Чимаева в среднем весе UFC: «Там с Хамзатом почти ни у кого нет шансов»

Российский боец смешанного стиля оценил шансы в случае полноценного перехода в средний вес .

По мнению Штыркова, Чимаев будет главным фаворитом на титул в 84 килограммах.

«Я не знаю, постановка или нет, но интерес к турниру был высокий. Дэйна Уайт сказал, что Хамзат будет выступать в 84 кг, но даже в среднем дивизионе там почти ни у кого нет шансов. Он борется как сумасшедший. Ну и объективно, у Диаза не было абсолютно никаких шансов», – сказал Иван.

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