Штырков – о перспективах Чимаева в среднем весе UFC: «Там с Хамзатом почти ни у кого нет шансов»

Теги UFC средний вес (MMA) Иван Штырков Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков оценил шансы Хамзата Чимаева в случае полноценного перехода в средний вес UFC.

По мнению Штыркова, Чимаев будет главным фаворитом на титул в 84 килограммах.

«Я не знаю, постановка или нет, но интерес к турниру был высокий. Дэйна Уайт сказал, что Хамзат будет выступать в 84 кг, но даже в среднем дивизионе там почти ни у кого нет шансов. Он борется как сумасшедший. Ну и объективно, у Диаза не было абсолютно никаких шансов», – сказал Иван.

Коста вызвал Чимаева на бой: «Сделай что-нибудь, засранец. Я украл твой хайп» 

Пауло Коста вызвал Чимаева на бой: «Дэйна, дай мне этого чеченского гурмана» 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные