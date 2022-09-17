Волкановски заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них»

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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова, который считает, что Чарльз Оливейра не приедет на бой с Исламом Махачевым.

«Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим», – написал Волкановски в твиттере.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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