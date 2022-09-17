Майкл Чендлер: «В будущем мы увидим, как Нейт Диаз вернется в UFC»

Легковес UFC Майкл Чендлер высказался об уходе Нейта Диаза из промоушена.

«Несмотря на все средние пальцы и брошенные бутылки, Нейт все равно сказал, что вернется в UFC. Казалось бы, зачем Нейту это говорить? Все дело в шоу, UFC – это то место, где нужно быть, потому что это самое большое шоу.

Так что Нейт собирается выйти и немного развлечься, выступить в других видах спорта, а в будущем мы увидим, как он вернется в UFC», – уверен Чендлер.

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