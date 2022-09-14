Даниэль Кормье: «Грустно смотреть на Фергюсона. Его падение было очень быстрым»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях высказался о карьере Тони Фергюсона, который потерпел пять поражений подряд.

«Грустно смотреть на Тони, потому что он еще недавно очень хорошо выступал в своей весовой категории, в которой конкуренция была на высочайшем уровне.

Тогда в легком весе было очень трудно стать чемпионом. Правда, можно сказать, что он удерживал только часть пояса, став «временным» чемпионом. Но, Тони Фергюсон на пике своей карьеры был так же хорош, как и любой другой парень в UFC.

Конечно, сейчас его падение, можно назвать очень крутым. Это было очень быстро. Складывается впечатление, что он рухнул со скалы», – сказал Кормье.

В последнем бою в полусреднем дивизионе Фергюсон проиграл болевым приемом в четвертом раунде на UFC 279.

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