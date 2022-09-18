Канело – о реванше с Биволом: «Я хочу драться с Дмитрием, но мне нужен отдых»

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Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что ему нужно время, чтобы восстановиться после боя с Геннадием Головкиным.

«Конечно, я хочу драться с Биволом, если он победит Рамиреса. Все об этом знают. Посмотрим, что произойдет в этом поединке, но мне нужен отдых.

Мне необходимо вылечить руку, потому что она и мое тело должны быть сильнее, чем когда-либо», – сказал мексиканец.

Головкин – о конфликте с Канело: «Я не чувствовал враждебность, это он переводил на личное»

Статистика боя Альварес – Головкин: Геннадий чаще и точнее использовал джеб, но Канело был лучше в мощных ударах

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