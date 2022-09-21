Шамиль Абдурахимов 22 октября подерется с Жаилтоном Алмейдой

Стал известен соперник российского тяжеловеса UFC Шамиля Абдурахимова.

На UFC 280 в Абу-Даби, который пройдет 22 октября, Абдурахимов подерется с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. 31-летний боец провел три поединка в UFC в марта нынешнего года, одержав во всех досрочные победы в первом раунде.

Абдурахимов в марте проиграл нокаутом в первом раунде соотечественнику Сергею Павловичу.

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