Адесанья – о поражении Усмана: «Я рад за Леона, но мне и грустно за Камару. Теперь их ждет реванш»

Чемпион UFC в среднем весе поделился мыслями о поединке между и , который завершился победой англичанина нокаутом в пятом раунде.

«Я рад за Леона, но еще больше раз за его команду. Потому что Тим, наш менеджер, я знаю, как много это для него значит. Но одновременно мне горько.

Я так рад за Леона и Тима, и одновременно мне грустно из-за Камару. Теперь их ждет матч-реванш – насколько я знаю, этот пункт есть в контракте», – сказал Адесанья.

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