Гаджиев отменил правило минуты в партере в AMC Fight Nights: «Какая-то гнида написала на Sherdog письмо, и они переводят эти бои в выставочные»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что введенное им правило, ограничивающее время работы бойцов в партере минутой, будет отменено.

«Все счастливы, всем новое правило нравится, ну кроме тех, кто проиграл, естественно, все довольны, говорят, отличный эксперимент.

Бои попадают в Sherdog, Tapology, везде. И тут какая то гнида написала на Sherdog письмо, и они переводят результаты этих поединков в категорию выставочных боев.

Естественно, мы подставлять никого из ребят не хотим, потому что Sherdog для многих, это мерило их профессионального уровня.

Поэтому вынуждены вернуться к старым правилам, как бы мне грустно не было», – объяснил Гаджиев.

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