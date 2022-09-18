Босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев посоветовал Хамзату Чимаеву подумать о словах .

Напомним, что ранее экс-чемпион посоветовал шведу чеченского происхождения окружить себя мусульманами, чтобы те следили за поведением «Борза».

Чимаев же в ответ на это напомнил Хабибу, что мусульмане в его команде не уберегли «Орла» от неудачных весогонок.

«Я считаю, что он был прикольным положительным персонажем. Его и так смотрели, любили.

Если бы мы были знакомы, я бы ему сказал: «Хамзат, не делай так. Тебя и так любят». А сейчас он может превратиться в человека, которого перестанут любить.

Хабиб высказался. Это тоже на самом деле не критика. Как и ответ Хамзата – это был юмор. Хабиб просто глубоко в это вникает. Видимо, у него такой вывод.

Он глубоко религиозный человек, поэтому, возможно, что-то увидел. Может быть, Хамзату есть смысл об этом подумать», – сказал Гаджиев.

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