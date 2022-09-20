Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к подписчикам в соцсетях с напутствием.

Ирландец посоветовал своим фанатам наблюдать за успешными людьми и учиться у них.

«Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой, как с победителем еще до того, как ты начал выигрывать.

Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!», – написал Конор.

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