Диаз – о трилогии с Конором: «Однажды я бы хотел завершить это противостояние»

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Отставной полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что открыт к третьему поединку против Конора Макгрегора.

«У меня нет планов не возвращаться в UFC, и однажды я бы хотел завершить эту трилогию, конечно. Кроме того, мы могли бы расширить соперничество поединком в боксе.

Это будет не трилогия, а бой номер один. Но сейчас я собираюсь сделать то, что он пытался сделать, и показать ему, как именно это делается», – сказал Диаз-младший.

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