Хасбик хочет бой с Конором: «Дядя Дэйна Уайт, я размажу его благодаря своему горному духу»

Блогер Хасбик обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой дать ему бой против бывшего двойного чемпиона .

Ранее Конор и Хасбик устроили перепалку в соцсетях. Макгрегор ее начал после встречи блогера с Алексом Волкановски: Хасбик разыграл чемпиона UFC, размазав бургер по его лицу.

«Эй, дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, сделайте это. Позвольте мне съесть эту курицу Конора.

Я голоден, я размажу его благодаря моему горному духу. Мой брат Хабиб размазал его и всю его команду. Теперь пришла моя очередь подняться», – написал Хасбик в соцсетях.

Хасбик ответил Конору: «Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб»

Конор – Хасбику: «Что скажешь теперь, маленький калека?»