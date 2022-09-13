Рейтинги UFC: Фергюсон опустился на 15-е место в легком весе, Петр Ян поднялся в общем зачете

UFC обновил рейтинги после воскресного 279-го турнира в Лас-Вегасе.

Легковес Тони Фергюсон, который в минувшие выходные дебютировал в полусреднем дивизионе, опустился на 15-е место в рейтинге легкого веса. На три строчки поднялся (12-е место), одну позицию улучшил (11-й).

В полутяжелом дивизионе в топ-15 дебютировал россиянин Азамат Мурзаканов, 14-е место в рейтинге полусреднего веса занял Даниэль Родригес.

В общем рейтинге P4P Петр Ян поднялся на одну строчку, заняв 13-е место, опустился на 15-ю позицию.

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