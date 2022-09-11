Конор – Нейту Диазу: «Без меня ты ничто. Я бы легко отшлепал тебя и Фергюсона. Уважай короля»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на речь Нейта Диаза после победы над Тони Фергюсоном на UFC 279.
Диаз заявил, что собирается покорить другой вид спорта, что не удалось сделать Макгрегору.
«Хватит, братан. Я шумлю по полной и делаю это очень качественно. До меня этого никогда не видели.
Без меня ты ничто. Прояви уважение, пожалуйста. Я бы легко отшлепал тебя и Тони. Я бы разорвал Тони на две части. Уважай короля», – написал ирландец.
Генри Сехудо: «Я был тройным нулем, когда Диаз дебютировал в UFC. Легенда боев!
Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»