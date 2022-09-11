Конор – Нейту Диазу: «Без меня ты ничто. Я бы легко отшлепал тебя и Фергюсона. Уважай короля»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях отреагировал на речь после победы над на UFC 279.

Диаз заявил, что собирается покорить другой вид спорта, что не удалось сделать Макгрегору.

«Хватит, братан. Я шумлю по полной и делаю это очень качественно. До меня этого никогда не видели.

Без меня ты ничто. Прояви уважение, пожалуйста. Я бы легко отшлепал тебя и Тони. Я бы разорвал Тони на две части. Уважай короля», – написал ирландец.

Генри Сехудо: «Я был тройным нулем, когда Диаз дебютировал в UFC. Легенда боев!

Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»