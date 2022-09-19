Костя Цзю: «Если Канело и Головкину предложат хорошие деньги, то увидим еще один бой»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу высказался о победе Сауля Альвареса над в третьем поединке.

«Изначально был уверен в победе Альвареса и считал его абсолютным фаворитом. Но могу сказать, что бой по итогу был равным. Результат зависел только от судей, они отдали победу мексиканцу.

Единственным преимуществом Альвареса является возраст. Именно он сыграл главную роль в его победе.

Стоит ли ждать четвертого поединка, зависит от того, как будет предложен бой. Есть такое выражение «Money talks» - деньги говорят, если предложат обоим хорошие деньги, то увидим еще один поединок», – считает Цзю.

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