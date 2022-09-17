Менеджер Бивола: «Если Канело проиграет Головкину, мы не будем проводить с ним реванш»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе , высказался о реванше с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе .

«Если Канело проиграет Геннадию Головкину, то мы не будем проводить с ним реванш. Я слышал, как он говорил, что не будет драться с Биволом, если Дмитрий проиграет .

Если Канело проиграет Головкину, то мы не будем с ним драться. У нас нет обязательств насчет проведения реванша, но мы можем его организовать.

За счет нашего партнерства с Matchroom Boxing мы всегда можем это сделать. Это бой с большими деньгами на кону. Но если Канело проиграет Головкину, то этот поединок больше не будет таким большим. Тогда мы можем подраться с кем-то другим», – сказал Корнилов.

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