Конора не тестировали на допинг больше года, у Петра Яна – 10 тестов за 2022-й

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Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора больше года не тестировали на допинг.

Это стало известно после обновления базы USADA, которая сотрудничает с UFC. Последний раз ирландец сдавал допинг-тест во втором квартале 2021-го, как минимум за 10 дней до боя с Дастином Порье.

Россиянина Петра Яна за 2022 год тестировали 10 раз. Лидером по количеству проверок стал чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка – он сдавал тест 27 раз.

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