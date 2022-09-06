Конора не тестировали на допинг больше года, у Петра Яна – 10 тестов за 2022-й

Бывшего чемпиона в двух весовых категориях больше года не тестировали на допинг.

Это стало известно после обновления базы USADA, которая сотрудничает с UFC. Последний раз ирландец сдавал допинг-тест во втором квартале 2021-го, как минимум за 10 дней до боя с Дастином Порье.

Россиянина Петра Яна за 2022 год тестировали 10 раз. Лидером по количеству проверок стал чемпион UFC в полутяжелом весе – он сдавал тест 27 раз.

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