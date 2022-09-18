Канело – о счете на судейских карточках: «Я уважаю судей. Победа есть победа»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что не хочет спорить с судьями, посчитавших близким бой мексиканца и .

«Я не услышал счет. Это действительно так. Я услышал «И все еще чемпион», и на этом все.

Я уважаю судей. Если они так увидели, то хорошо. Для меня это нормально. Победа есть победа», – сказал Канело.

Головкин – о конфликте с Канело: «Вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Кобе и Джордан»

Канело намерен взять реванш у Бивола: «Это очень важно для моего наследия. Я побью его»