Канело – о счете на судейских карточках: «Я уважаю судей. Победа есть победа»

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что не хочет спорить с судьями, посчитавших близким бой мексиканца и Геннадия Головкина.

«Я не услышал счет. Это действительно так. Я услышал «И все еще чемпион», и на этом все.

Я уважаю судей. Если они так увидели, то хорошо. Для меня это нормально. Победа есть победа», – сказал Канело.

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