Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Головкина, Родригес – Гонсалес и другие бои

Теги средний вес суперсредний вес Геннадий Головкин Габриэль Росадо Сауль Альварес бокс Али Ахмедов Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» пройдет вечер бокса.

В главном событии вечера состоится третий бой между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО) и обладателем титулов WBA, IBO и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

Другие бои:

  • Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика);
  • Али Ахмедов (Казахстан) – Габриэль Росадо (США);
  • Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия).

Вечер бокса стартует 18 сентября в 03:00 по московскому времени. Бой Альвареса и Головкина состоится ориентировочно в 06:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать турнир, бой покажет DAZN.  

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